Esporte Atlético-GO traça meta para recuperação no Brasileirão Penúltimo, Atlético-GO precisa reagir para chegar aos 20 pontos, no mínimo, planejados por Jorginho

Após a dolorosa derrota para o Corinthians, por 1 a 0, devido ao gol de Jorginho anulado com auxílio do VAR, o Atlético-GO reúne forças para subir na tabela de classificação e estabeleceu uma meta mínima para a segunda metade do 1º turno. O técnico Jorginho acredita que o Dragão possa terminar a primeira etapa com 20 pontos. Penúltimo colocado na tabela com sete pontos...