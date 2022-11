Rebaixado à Série B do Brasileiro e fora da Copa Sul-Americana, o Atlético-GO traça metas para as três competições que disputará em 2023: Goianão, Copa do

Brasil e Série B. O retorno à elite nacional é o principal objetivo do Dragão, mas a conquista do bicampeonato consecutivo do Estadual está no radar do clube atleticano, que vê a competição local como um indicativo de força e acerto no planejamento no início da temporada.

Outra meta é fazer uma campanha sólida na Copa do Brasil, torneio em que o clube chegou às oitavas de final em 2020 e 2021 e alcançou o segundo melhor desempenho dele, garantindo vaga nas quartas de final neste ano, sofrendo só uma derrota para o Corinthians (4 a 1).

Porém, a missão não será simples para o Dragão e, de antemão, a direção descarta favoritismo na Série B, por exemplo, em que os grandes clubes conquistaram o acesso, como Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco conquistaram o acesso à Série A. Na Série B, estarão times como Avaí, Juventude e Ceará, rebaixados juntos com o Dragão, e outras agremiações como Sport, Vila Nova, Ituano.

“Não podemos ficar com esse oba oba, achando que será tudo muito fácil. Será muito difícil. Vamos trabalhar muito para atingir estas metas. Isso não será fácil. Nada de achar que nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque isso não é simples”, avisa o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.

O dirigente descarta o favoritismo atleticano na Série B, mesmo sabendo que o clube tem dinheiro em caixa, uma base de elenco formada - tem 20 jogadores com contrato em vigor, mas deve negociar dois ou três - e definido em termos de treinador, que será o ex-auxiliar, Eduardo Souza. O técnico, a comissão técnica e Adson Batista têm a programação da pré-temporada pronta. Começa no dia 13 de dezembro e o elenco será curto e enxuto, de 25 a 26 atletas.

Por isso, o clube descartou a Copa Verde no primeiro semestre. Por enquanto, há 50 jogos definidos no calendário: onze na 1ª fase do Goianão), 38 na Série B e um pela Copa do Brasil.

Leia também:

+ Treino indica que Brasil terá Fred e Eder Militão no time contra a Suíça

+ Confira classificação dos grupos e horários e datas de jogos