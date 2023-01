O Atlético-GO não teve uma dupla de zaga consistente ano passado, principalmente após o retorno do polivalente Edson Felipe ao futebol árabe e a contusão de Ramon Menezes na Copa do Brasil, no clássico com o Goiás. Neste início de temporada, o Dragão terá reformulação no setor defensivo, zagueiros jovens e que serão avaliados pela comissão técnica, dois com mais rodagem (Emerson Santos e Ramon Menezes, que passaram por cirurgia no tendão de Aquiles) e a expectativa de que possa ter com melhores números nas competições.

Em 2022, o time sofreu 86 gols em 74 partidas oficiais - média de 1,16 por jogo. O elenco tem seis opções, mas uma é o recém-contratado Igor Ribeiro, que está contundido. O clube decidiu seguir com o jogador e apostar na recuperação dele, com o discurso de que vê potencial no atleta.

Ramon Menezes, Emerson Santos, Michel e Lucas Gazal estavam no elenco em 2022, mas Emerson Santos se contundiu antes da estreia. Michel era reserva. Em 2023, chegaram Iago e Igor Ribeiro, para serem observados pela comissão técnica.

Nos treinos, a dupla de zaga tem sido formada por Ramon Menezes, titular até se contundir em julho passado, e Lucas Gazal, dono da posição nas últimas partidas por Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana. A outra opção será Emerson Santos, à espera de uma chance na equipe - chegou em julho, mas se contundiu, foi submetido à uma cirurgia e agora fica à disposição da comissão técnica.

Liderança

Emerson Santos era apontado como zagueiro capaz de organizar o sistema defensivo atleticano. Porem, será melhor preparado para que possa estrear com segurança. O jogador afirma que, se for necessário, chama a atenção dos colegas, mas não se coloca nessa condição. O importante para ele é vencer com o Atlético-GO.

“Consegui passar por grandes equipes. Em cada uma delas, aprendi um pouco. Acho importante esse aprendizado, poder passar aos meus companheiros. Quando tiver a oportunidade de falar, de chamar, de brigar... O mais importante é o bem da equipe, conseguir ganhar os três pontos no jogo”, destacou o zagueiro atleticano.

Michel gera expectativa de uma boa temporada. O técnico Eduardo Souza disse, na semana passada, que vê potencial no zagueiro revelado na base do clube e que é preciso que o defensor acredite que pode brigar pela vaga com os colegas de posição, mesmo que tenham mais experiência.

Lucas Gazal, que também atua como volante, não tem a rodagem de Ramon Menezes e Emerson Santos, mas ganhou a confiança da comissão técnica e deve ser titular nas primeiras rodadas do Goianão.