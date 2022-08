O Atlético-GO confirmou, na tarde desta quinta-feira (11), a contratação por empréstimo do goleiro Diego Loureiro, de 24 anos e que pertence ao próximo adversário do Dragão no próximo sábado (13), no Rio, o Botafogo. Diego Loureiro estava sem espaço no clube carioca depois que o ídolo da torcida botafoguense, o paraguaio Gatito Fernández, se recuperou de contusão e voltou a atuar nesta temporada.

Diego Loureiro será cedido ao Dragão até o final deste ano e com a possibilidade de renovação do empréstimo para a próxima temporada, conforme a informação do presidente do Atlético-GO, Adson Batista.

Contratado, o goleiro chega para ser opção no elenco, para o lugar de Ronaldo, que teve luxação no ombro direito e não mais poderá atuar nesta temporada. Coincidentemente, o atual goleiro titular do Atlético-GO é Renan, também revelado pelo Botafogo.

Outra coincidência é que a última atuação de Diego Loureiro pelo Botafogo foi empate de 1 a 1 diante do Atlético-GO, no Estádio Antonio Accioly. Na partida, no dia 24 de abril, pela 3ª rodada da Série A, ele falhou no chute do volante e capitão Marlon Freitas, de fora da área.

Desde então, não mais atuou e havia acertado a transferência para o Guarani, mas ao chegar ao clube de Campinas-SP, discordou do tempo de contrato e de outras cláusulas. Por isso, não assinou o contrato para disputa da Série B do Brasileiro.

Na temporada passada, Diego Loureiro chegou a estar no radar atleticano, mas não houve o acerto. Pelo Botafogo, o jogador viveu os melhores momentos anos passado, quando assumiu a titularidade durante a Série B, mostrou segurança e conquistou o título da Série B no time comandado pelo técnico Enderson Moreira. Ele disputou 29 partidas na temporada passada.