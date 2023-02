Fora da Copa Verde, o Atlético-GO terá um intervalo maior para treinos antes, durante e depois do carnaval, até o jogo do próximo sábado (25), diante do Iporá, pelas quartas de final do Goianão. Na pausa de dez dias, iniciada na última quinta-feira (16), a prioridade da comissão técnica será aprimorar a preparação física, fazer ajustes técnicos e táticos para os jogos decisivos e definir uma base para os jogos decisivos.

Depois de começar a decidir vaga no Estadual, o Dragão estreia na Copa do Brasil, na quarta-feira (1º) da próxima semana, no interior baiano, contra o Atlético, de Alagoinhas (BA).

Dois jogadores estão em preparação e à espera da estreia: o atacante Gustavo Coutinho e o volante Matheus Sales. Outros dois atacantes iniciaram a fase de transição física: Felipe Vizeu e Igor Torres, que podem reaparecer na equipe a partir do próximo mês.

Emerson Santos (zagueiro) e Vico Duarte (meia-atacante) voltaram na goleada sobre o Goianésia (3 a 0) e aprimoram a forma física após inatividade por causa de lesões musculares O volante Mikael fez trabalho para melhorar fisicamente e também voltou ao time nos dois últimos jogos.

“Teremos dez dias para trabalhar principalmente os jogadores que chegaram posteriormente e tiveram dificuldades para trabalhar as partes técnicas e táticas. O período é para condicionarmos os jogadores, pois depois só teremos decisões”, explicou o técnico do Dragão, Eduardo Souza. Parte do elenco iniciou a pré-temporada no dia 15 de dezembro e completou dois meses de trabalho, mas alguns atletas chegaram depois, como Bruno Tubarão (meia-atacante).

Após 11 jogos na 1ª fase do Estadual e dois meses de trabalho, Eduardo Souza acredita que há uma base de sete a oito jogadores que são titulares absolutos. A meta é ter no elenco de 15 a 16 atletas prontos para as partidas.

Até agora, a comissão técnica utilizou 29 jogadores, mas um deles, Léo Gomes, foi desligado do elenco na última sexta-feira (17) sem ter o rendimento físico que dele se esperava. Nesta semana, antes da abertura das quartas de final do Goianão, o clube poderá inscrever mais uma contratação – a prioridade é trazer um meia-atacante.