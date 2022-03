Esporte Atlético-GO vê ‘grupo difícil’ na Sul-Americana, mas mantém otimismo Dragão vai encarar a LDU (Equador), o Defensa y Justicia (Argentina) e o Antofagasta (Chile) na fase de grupos da competição continental

O Atlético-GO se prepara para disputar, pela terceira vez, a Copa Sul-Americana. Apesar de cair num “grupo difícil”, conforme definição do presidente do clube, Adson Batista, há boa expectativa quanto à participação atleticana no torneio continental, contra a LDU (Equador), Defensa y Justicia (Argentina) e o Antofagasta (Chile). Os quatro times disputam uma vaga no ...