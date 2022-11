Principal torneio de base do futebol brasileiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro, servirá para o Atlético-GO fazer a avaliação do grupo que acaba de ser campeão da Copa Goiás Sub-20. O clube vai analisar quem será aproveitado entre os profissionais na próxima temporada pelo técnico Eduardo Souza.

O Atlético-GO inicia a pré-temporada no dia 13 de dezembro, mas o grupo inicial ainda não deve contar com jogadores da equipe sub-20, responsável por quebrar o jejum de mais de uma década sem conquistas importantes na categoria. Os atletas campeões irão se preparar para a disputa da Copinha.

“Eles (jogadores) vão ser mais avaliados durante a Copa São Paulo”, afirmou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.

Jogadores como o goleiro Léo (de 20 anos e capitão do time), o volante Thiago Medeiros, o atacante Samuel (autor do gol do título sobre o Goiás), que já serviram ao elenco profissional, são exemplos de jogadores que vão se preparar para a participação do clube na Copinha. O Dragão está no Grupo 4, em Rio Preto-SP, onde joga contra o Sampaio Corrêa-MA, Itabaiana-SE e Botafogo-SP.

O volante Isaac, de 18 anos e que disputou três jogos pelo time principal, se recupera de cirurgia no joelho e não jogará a Copinha. O jogador poderia ser opção, mas só voltará a atuar em 2023.

A equipe sub-17, campeã da Taça Mané Garrincha, também tem jogadores que estarão na Copinha e que poderão ser observados para o grupo principal.

Sobre contratações de reforços, Adson Batista vê como difícil o anúncio de algum jogador nesta semana. O Dragão tem como prioridade contratar zagueiros, volante e atacante de área.

“Estamos planejando, conversando, contatando. Vamos analisar com calma”, afirmou o dirigente. Adson Batista e a comissão técnica estão avaliando a situação de jogadores que foram emprestados, como Moraes (lateral esquerdo, que estava no Juventude-RS).

