Atual campeão goiano, o Atlético-GO estreia em busca do bicampeonato diante do Grêmio Anápolis, no Jonas Duarte, e deve ter apenas um remanescente do time titular escolhido para derrotar o Goiás, na Serrinha, na partida do último estadual.

O elenco do Dragão sofreu reformulação em relação ao time que terminou a temporada passada e já tinha passado por mudanças após a conquista do Campeonato Goiano de 2022.

Na última sexta-feira (6), o Dragão fez jogo treino contra o Paranoá-DF e da formação inicial utilizada pelo técnico Eduardo Souza, apenas o meia Shaylon é remanescente do time titular que jogou a partida decisiva do Goianão do ano passado.

Dos 15 jogadores utilizados naquele clássico contra o Goiás, onze deixaram o Atlético-GO. O lateral direito Luan Sales, o volante Gabriel Baralhas, o meia Shaylon e o atacante Airton são as peças que seguem no clube para 2023.

Entre esses quatro jogadores, o meia Shaylon é titular absoluto e deve ser um dos pilares do time atleticano na temporada que se inicia. O volante Gabriel Baralhas é outro jogador que possui status semelhante. No entanto, o volante sofre com fadiga muscular e ainda é dúvida para a estreia.

O atacante Airton era reserva na final do Goianão de 2023, mas conseguiu crescer de rendimento ao longo da temporada e mesmo com algumas sondagens sobre sua transferência permaneceu no clube e é uma dos jogadores mais importantes do elenco para esse Goianão.

Outro remanescente da final do Goianão passado é o jovem Luan Sales. O lateral direito entrou naquela partida na vaga de Dudu. O prata da casa retornou ao Dragão após período de empréstimo à Aparecidense, mas deve iniciar a temporada como reserva do experiente Rodrigo Soares, contratado após passagem pelo Juventude.

O Atlético-GO entra em campo nesta quinta-feira (12) contra o Grêmio Anápolis, às 19h30, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis.