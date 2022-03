Esporte Atlético-GO vai lançar 'passaporte do Dragão' Clube terá pacote de ingressos para os jogos em casa do clube na Série A e na Sul-Americana

O Atlético-GO vai lançar o "passaporte do Dragão", pacote de ingressos para os jogos do clube nas próximas competições em que ainda vai estrear. O clube preparou dois planos, o Ouro e o Diamante. A principal diferença está na inclusão dos bilhetes para a Copa Sul-Americana, que estarão em um pacote apenas. A tentativa é de atrair a presença do torcedor para o Está...