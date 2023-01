Pelo segunda vez seguida, o Atlético-GO conquistou uma vitória de virada no Goianão. Na tarde desta quarta-feira (18), o Dragão venceu o Iporá por 2 a 1, no Estádio Ferreirão, em jogo em que o protagonista foi o atacante Airton, de 23 anos e autor dos gols do triunfo atleticano.

A equipe rubro-negra não fez um bom primeiro tempo, saiu atrás no placar com gol de cabeça de Du Gaia, teve um pênalti desperdiçado por Airton, mas o atacante reverteu a situação ao marcar duas vezes no segundo tempo.

O resultado garante o Dragão com 100% de aproveitamento e três triunfos, mas serve para tirar boas lições para a partida de domingo (22), diante do Vila Nova. Será o segundo clássico do Dragão em quatro rodadas e a terceira vez em quatro rodadas que o time jogará fora.

O resultado garante mais respaldo ao técnico Eduardo Souza. No Atlético-GO, cobranças e críticas fazem parte do prato do dia e o clube espera formar base forte nesta temporada.

“É importante vencer. A vitória dá tranquilidade para trabalhar, corrigir os erros. Jogo difícil. O Iporá tem um time fisicamente forte, o campo (gramado) é alto e impõe um pouco de dificuldade na parte técnica”, explicou o treinador atleticano.

Antes de Airton fazer os gols da virada, aos 37 e 42 minutos, o atacante não converteu um pênalti aos 31 minutos da etapa final. A bola tocou no travessão, desceu e, na visão dos atleticanos, passou a linha. A arbitragem entendeu que não.

O treinador preferiu contemporizar e elogiou a atuação do árbitro Fifa Wilton Sampaio, que se destacou no Mundial do Catar. “Foi um lance rápido. Na TV, parece que a bola entrou. Mas não podemos culpar (arbitragem). Faz parte”, afirmou.

Eduardo Souza evitou fazer análises (técnicas) individualizadas sobre os jogadores e preferiu análise o aspecto coletivo durante o jogo. “É mais disputa, parte tática. Vamos avaliar e corrigir. Foi um jogo de tomada de decisões, de ter concentração”, destacou o treinador, que lançou seis novidades no início do jogo: Luan Sales, Michel, Thiago Medeiros, Kelvin, Daniel e Moraes. Depois, lançou os estreantes Mikael, Léo Gomes e Bruno Tubarão.

O presidente do Dragão, Adson Batista, sugeriu que alguns atletas, principalmente os revelados na base do clube, à exceção do volante Thiago Medeiros, de 18 anos, não tiveram boa atuação. “O cavalo está passando arreado. Tivemos jogadores que estão perdendo espaço, não estão aproveitando as oportunidades”, apontou o dirigente.

Enquanto o dirigente é contundente, Eduardo Souza prefere avaliar outros aspectos. Segundo ele, a equipe tem sido desafiada pelas dificuldades na tabela, pois completará dois clássicos em dois finais de semana seguidos. “Estamos preparados. Conseguimos trabalhar os atletas (Rodrigo Soares, Emerson Santos, Gabriel Baralhas e Luiz Fernando) que ficaram (fora)”, disse Eduardo Souza, que vai recolocar o quarteto entre os titulares, mas à espera de que Gabriel Baralhas não seja negociado com o Inter antes do clássico.