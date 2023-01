No último jogo-treino antes da estreia no Campeonato Goiano, na próxima semana, o Atlético-GO venceu o Paranoá-DF por 3 a 1, na tarde desta sexta-feira (6), no CT do Dragão. Os gols da equipe atleticana foram marcados pelos laterais Jefferson e Rodrigo Soares (no primeiro tempo) e o atacante Kelvin (segundo tempo).

Daniel Guerreiro, em chute de fora da área, descontou para o time visitante, que se prepara para disputar o Campeonato do Distrito Federal.

O técnico Eduardo Souza rodou a equipe atleticana e fez várias alterações. Alguns jogadores, como Jefferson e Thiago Medeiros, iniciaram a atividade, foram substituídos e voltaram a campo.

A formação básica do Dragão teve Pedro Paulo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Michel, Jefferson; Thiago Medeiros, Rhaldney, Shaylon; Airton, Igor Torres, Luiz Fernando.

Entraram Márcio Defendi, Luan Sales, Emerson Santos, Iago, Moraes; Kelvin, Vico, Negueba, Calebe.

O zagueiro Ramon Menezes (dores na panturrilha), Gabriel Baralhas (fadiga muscular), Diego Loureiro (conjuntivite) não atuaram. Ramon Menezes pode ficar fora da estreia, pois retornou aos treinos após cirurgia no tendão de Aquiles e o técnico Eduardo Souza não quer correr riscos em relação ao jogador do sistema defensivo.

A formação do início do treinamento tem boas possibilidades de ser a do jogo de estreia, na próxima quinta-feira (12), diante do Grêmio Anápolis, no Estádio Jonas Duarte.

No domingo (15), o Atlético-GO disputa o primeiro clássico do Estadual, diante do Goiás, às 10h30, no Estádio Antonio Accioly. Em relação à sequência de pouco tempo de intervalo entre o jogo de estreia e o clássico, Eduardo Souza avalia que as duas equipes da capital chegarão em condições iguais, pois jogarão na quinta-feira (12).

“Não será o (tempo) ideal, mas o Goiás também jogará na quinta-feira (12). O que vai fazer a diferença são as 60 horas entre o primeiro jogo e o clássico. Mas vamos chegar firmes para a disputa dos dois primeiros jogos”, previu o treinador atleticano.

Além de Ramon Menezes e Diego Loureiro, outros jogadores devem ficar ausentes da estreia, como Felipe Vizeu, Bruno Tubarão, Ronaldo, Mikael, que foram contratados, mas ainda não se encontram fisicamente no estágio considerado ideal para o início da competição. Na zaga, a disputa por vaga para as rodadas iniciais deverá ser entre Michel e Emerson Santos.