Esporte Atlético-GO vence Goiatuba e é 1º classificado às quartas do Goianão Dragão chega aos 15 pontos e qualquer combinação de resultados não tira dele vaga na próxima fase

O Atlético-GO garantiu a classificação às quartas de final do Goianão com mais uma vitória, a terceira seguida neste Goianão. Desta vez, o Dragão derrotou o Goiatuba por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (16), no Estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba. A equipe atleticana soma 15 pontos, lidera o Grupo B e não pode mais ser ultrapassada por Iporá ou Aparecidense (ambas...