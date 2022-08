Com time alternativo, em jogo que marcou a reestreia do astro Luis Suárez pelo Nacional-URU, o Atlético-GO venceu o time uruguaio por 1 a 0, nesta terça-feira (2), no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, e abriu vantagem nas quartas de final da Copa Sul-Americana. É uma vitória histórica para o time atleticano. O único gol da partida foi marcado pelo talismã Luiz Fernando, no 1º tempo.

Com o resultado, o Dragão joga pelo empate para avançar às semifinais da Copa Sul-Americana para seguir fazendo história. Vitória do Nacional por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. O time uruguaio só avança no tempo regulamentar se bater o Atlético-GO por dois de vantagem.

As equipes disputam a decisão de quem avança à fase semifinal na próxima terça-feira (9). A partida será disputada no Estádio Serra Dourada, a partir das 19h15. O vencedor do confronto encara quem passar do duelo entre São Paulo e Ceará.

DRAGÃO GIGANTESCO! Com gol de Luiz Fernando o Dragão venceu a primeira de duas batalhas contra o Nacional. O Gran Parque Central conheceu a força quente do Dragão! FOCO TOTAL! 🇹🇹🇧🇷🔥 #DRAGÃO #DragãoNaSula pic.twitter.com/2yvcC3kNun — Atlético Goianiense (@ACGOficial) August 3, 2022

Começo equilibrado

A partida no Gran Parque Central começou equilibrada, com dois times se estudando sem arriscar ofensivamente nos primeiros 15 minutos. O Nacional teve maior domínio da posse de bola, enquanto o Atlético-GO dificultava as ações ofensivas do time uruguaio com sistema tático defensivo de 5-4-1.

Desfalque de peso

A primeira grande chance da partida foi do Nacional. Aos 16 minutos, Fagúndez cobrou falta perigosa no canto direito para boa defesa do goleiro Ronaldo. No lance, o camisa 1 deu rebote e fez nova defesa na sequência. O jogador, porém, reclamou de dores na região do braço direito e precisou receber atendimento.

Aos 18 minutos, chorando, Ronaldo foi retirado de campo e encaminhado para o hospital para passar por exames. A princípio o defensor sofreu uma luxação no ombro direito. Renan entrou em seu lugar.

Revisão: O goleiro Ronaldo será encaminhado para o hospital. O goleiro saiu do jogo com uma luxação no ombro. Estamos na torcida por uma rápida recuperação! #DRAGÃO — Atlético Goianiense (@ACGOficial) August 2, 2022

Gol do talismã

Na primeira chegada do Atlético-GO, Luiz Fernando abriu o placar para o Dragão no Uruguai. Em jogada rápida, Renan ligou o campo de ataque. Léo Pereira confundiu a marcação pelo lado direito do ataque e cruzou na medida para o talismã do clube goiano cabecear, livre, entre dois zagueiros, e marcar o primeiro gol da partida aos 23 minutos.