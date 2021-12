Esporte Atlético-GO vence o Flamengo, mas não consegue vaga na Libertadores Dragão faz dever de casa, vê concorrência vencer e fica com melhor campanha na história da Série A e Copa Sul-Americana

O sonho de uma vaga na Copa Libertadores foi adiado para o Atlético-GO. O time rubro-negro até fez o dever de casa ao derrotar o Flamengo, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (9), no Estádio Antônio Accioly. O Dragão termina esta Série A do Campeonato Brasileiro com sua melhor campanha na história e com a vaga assegurada na Copa Sul-Americana pela segunda temporada c...