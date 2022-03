Esporte Atlético-GO vende 8,2 mil ingressos para final do Goianão Partida de ida da decisão será no Estádio Antonio Accioly, neste sábado (26), às 16h30

No primeiro dia de comercialização dos ingressos para a partida final do Campeonato Goiano, o Atlético-GO vendeu 8,2 mil ingressos nesta quinta-feira (24). Restam cerca de dois mil bilhetes à disposição dos torcedores atleticanos e a expectativa é de que sejam todos vendidos no começo da manhã desta sexta-feira (25), nos dois postos de venda: no CT do Dragão (Urias Magalhã...