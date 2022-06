No primeiro dia de comercialização de ingressos para o clássico de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético-GO ultrapassou a casa dos 4 mil bilhetes vendidos ate as 18 horas desta segunda-feira (20). Na parcial divulgada pelo clube, houve a venda de 4.037 entradas para o jogo diante do Goiás nesta quarta-feira (22), às 19 horas, no Estádio Antonio Accioly.

Os ingressos custam 30 reais (inteira) e torcedores com a camisa do Atlético-GO poderão pagar meia.

Leia também:

+ Atlético-GO x Goiás: arbitragem paulista para o clássico

A comercialização recomeça na manhã desta terça-feira (21), nas bilheterias do Antonio Accioly (Bairro de Campinas) e no CT do Dragão (Setor Urias Magalhães). Além disso, há venda on-line pelo site www.meubilhete.com.

O Dragão colocou cerca de 11 mil bilhetes à venda. A diretoria acredita que a torcida atleticana vai esgotar a carga dos ingressos disponível por se tratar de um jogo histórico, pelo horário, preço e pela necessidade de ter a torcida atleticana empurrando o Atlético-GO, mandante no jogo de ida da Copa do Brasil.

O maior público do Atlético-GO na temporada é o de um clássico contra o Goiás. Foram 11.723 pagantes na partida de ida da final do Campeonato Goiano, em 26 de março, que teve vitória atleticana por 1 a 0. No jogo, o público total foi de 12.089.