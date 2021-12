Esporte Atlético-GO vende mais de 8 mil ingressos para jogo contra o Flamengo Bilhetes para a torcida do time carioca estão esgotados

O Atlético-GO já vendeu mais de 8 mil ingressos para o jogo contra o Flamengo, de acordo com a primeira parcial divulgada pelo clube rubro-negro às 12 horas desta terça-feira (7). Estão incluídos os bilhetes para a torcida carioca, 2,5 mil, que foram esgotados no 1º dia de vendas para o duelo desta quinta-feira (9), no Accioly. A expectativa no clube é qu...