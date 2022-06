O Atlético-GO vendeu 8.398 ingressos para o clássico contra o Goiás, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A parcial foi divulgada pelo Dragão na noite desta terça-feira (21). O duelo será disputado no Estádio Antonio Accioly, nesta quarta-feira (22), a partir das 19 horas.

Dos 8.398 ingressos, 7.767 foram comercializados e 631 são bilhetes reservados, até agora, para os titulares do Passaporte do Dragão. A diretoria do Atlético-GO disponibilizou 12.089 entradas para o jogo decisivo.

O preço do ingresso é de 30 reais (inteira), mas há a promoção de meia entrada (15 reais) para os torcedores vestidos com a camisa do Atlético-GO - o duelo é disputado com torcida única e apenas rubro-negros terão acesso ao Accioly.

A expectativa da diretoria atleticana é que as 3,7 mil entradas restantes se esgotem na tarde desta quarta-feira (22), antes da partida.

A comercialização dos ingressos continua entre 8h30 às 17 horas no CT do Dragão (Setor Urias Magalhães) e nas bilheterias do Estádio Antonio Accioly (Bairro de Campinas), a partir das 8 horas até o horário do jogo. Também há vendas online no site www.meubilhete.com.