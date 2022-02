Esporte Atlético-GO veta cinco atletas para buscar vaga em Goiatuba Desgaste muscular ou necessidade de recondicionamento físico são motivos para que quinteto não atue em Goiatuba

A comissão técnica do Atlético-GO decidiu vetar cinco jogadores para a partida desta quarta-feira (16), em Goiatuba, no Estádio Divino Garcia Rosa. Estão fora do jogo: o meia Rickson e o atacante Wellington Rato (ambos com desgaste muscular), o lateral Jefferson, o zagueiro Ramon Menezes e o atacante Dellatorre (o trio fará trabalho de recondicionamento físico no clube e...