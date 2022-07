O volante e capitão Marlon Freitas e o atacante Wellington Rato foram vetados para o jogo na Vila Belmiro, em Santos, onde o Atlético-GO perdeu por 1 a 0 neste domingo (10). Ambos voltaram a treinar com bola nesta segunda-feira (11) e, caso não ocorra nenhum contratempo na preparação para o clássico desta quarta-feira (13), diante do Goiás, serão titulares e peças importantes para o técnico Jorginho.

O Dragão joga na Serrinha em busca da vitória, pois empatou a partida de ida por 0 a 0 - outra igualdade leva a definição da vaga para os pênaltis.

Marlon Freitas teria condição de jogo em Santos, mas foi preservado porque tem atuado nos últimos jogos, ininterruptamente. Wellington Rato sentiu desgaste físico, foi substituído durante algumas partidas e ficou no departamento médico para trabalho de recuperação. Ele e Marlon Freitas mostraram desenvoltura no treino de campo reduzido.

Também participaram da atividade os atacantes Luiz Fernando e Léo Pereira, os volantes Edson Fernando e Rickson, os laterais Arthur Henrique e Dudu e os goleiros Luan Polli e Léo, o atacante Kelvin e os zagueiros Camutanga e Gabriel Noga.

Dudu deverá voltar ao time no domingo (17), na vaga de Hayner, suspenso, na partida diante do Fortaleza. Dudu teve uma lesão no pé esquerdo e não atua desde o final de abril.