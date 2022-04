A delegação do Atlético-GO viajou, na tarde desta segunda-feira (25), para o Chile, onde enfrenta nesta quarta-feira (27), às 21h30, o Antofagasta, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. O técnico Umberto Louzer relacionou 21 atletas e antecipou que deverá continuar o rodízio na equipe, mesmo em uma partida considerada decisiva para o clube, que lidera o Grupo F com seis pontos.

Não viajaram: o zagueiro e volante Edson (contundido), o atacante Brian Montenegro (opção técnica), além do meia-atacante Luiz Fernando (contundido e também não inscrito no torneio) e o volante Lucas Lima (não inscrito).

O treinador convocou os três goleiros: Ronaldo, Renan e Luan Polli. Polli foi barrado após falhar no gol de empate do Cuiabá-MT, na quinta-feira (21) e ficou fora dos relacionados do jogo em que o Dragão empatou novamente, por 1 a 1, com o Botafogo, domingo (24).

Além deles, viajaram:

Dudu, Hayner, Jefferson, Arthur Henrique (laterais)

Wanderson, Ramon Menezes, Gabriel Noga (zagueiros)

Edson Fernando, Gabriel Baralhas, Marlon Freitas (volantes)

Jorginho, Shaylon, Rickson (meias)

Airton, Léo Pereira, Leandro Barcia, Wellington Rato, Diego Churin (atacantes)

A delegação atleticana passará a noite em São Paulo e embarca para Antofagasta às 9 horas desta terça-feira (26), em voo fretado. Na cidade chilena, haverá uma revisão da comissão técnica no elenco para definir quais mudanças podem ser feitas no time.

Ronaldo deve ser mantido no gol, mas há alguns atletas, como o meia Jorginho, que podem ficar no banco, pois o time terá jogo importante, no sábado (30), diante do Cuiabá-MT, pela Série A do Brasileiro.