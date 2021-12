Esporte Atlético-GO vira sobre o Inter e fica perto da Libertadores Dragão brilha no Beira-Rio, assegura vaga na Copa Sul-Americana e iguala melhor campanha nos pontos corridos

O Atlético-GO venceu o Internacional, por 2 a 1, de virada e garantiu vaga na Copa Sul-Americana. Com um futebol competitivo e com gols brilhantes na noite desta segunda-feira (6), na Arena Beira-Rio, em Porto Alegre, o Dragão chegou aos 50 pontos e igualou sua melhor campanha na Série A do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. O triunfo deixou o time goiano na 9...