Faltando duas rodadas para o término da 1ª fase do Goianão, classificado às quartas de final e ciente do adversário que terá na fase inicial da Copa do Brasil, o Atlético-GO entra numa etapa de definição do elenco que disputará as próximas partidas e a principal competição do clube nesta temporada – a Série B do Brasileiro, que começa em abril.

O Dragão terá mais dois jogos no Estadual para fechar a fase classificatória – contra Inhumas (domingo, dia 12) e Goianésia (dia 15). A comissão técnica prepara alguns jogadores que devem atuar no final de semana, diante do Inhumas, no Estádio Zico Brandão, às 10 horas.

Entre os cotados para serem escalados, estão o zagueiro Renan Cosenza (do time sub-20, tem 18 anos e nunca atuou com profissional), os volantes Mikael e Thiago Medeiros e o atacante Vico (recuperado de lesão muscular, jogou só uma vez, na derrota de 2 a 1 para o Anápolis). São desfalques certos: o zagueiro Lucas Gazal, o lateral esquerdo Jefferson e o atacante Luiz Fernando, todos suspensos pelo terceiro amarelo.

O técnico Eduardo Souza deve definir a equipe atleticana com algumas novidades para ampliar o leque de observações do elenco.

Até agora, incluindo o volante Gabriel Baralhas (negociado com o Inter), a comissão técnica do Dragão utilizou 28 jogadores no Goianão. Dos que atuaram, Felipe Vizeu e Igor Gomes estão no departamento médico se recuperando de contusões e Emerson Santos iniciou processo de transição (treinos físicos).

Outra cara nova no elenco é o volante Matheus Sales, de 27 anos, contratado na última sexta-feira (3) e que se prepara para ser utilizado na próxima fase do Estadual e na Copa do Brasil. Ano passado, ele disputou o Brasileirão pelo Goiás.

O Atlético-GO deve contratar mais um meia e um atacantes antes de iniciar as quartas de final do Goianão.

A comissão técnica pretende trabalhar com mais tempo o elenco no intervalo de uma semana ou dez dias que terá depois da próxima quarta-feira (15), quando recebe o Goianésia. Depois disso, pode ter a Copa do Brasil marcada para 22 de fevereiro ou não ter jogos até o dia 25.