Segurar a pressão adversária e assegurar vitórias têm sido um dos problemas do Atlético-GO nesta Série A do Brasileiro. O Dragão deixou escapar pontos importantes em partidas como a do último domingo (21), quando vencia por 1 a 0 até os minutos finais, mas permitiu que o Cuiabá-MT pressionasse, chegasse ao gol de empate e por pouco não conquistasse o triunfo no Estádio Antônio Aciolly.

A equipe atleticana tem quatro empates no Brasileirão em circunstâncias parecidas - sofreu o gol no final do segundo tempo, após os 35 minutos. Naconcorrida elite brasileira, são resultados fatais e que deixam o clube na faixa dos quatro últimos colocados (Z4), com 22 pontos.

Se forem computados os pontos perdidos (oito em quatro jogos) nos empates, o rubro-negro teria 30 pontos, um à frente do Goiás, rival do clássico deste sábado (27), na Serrinha. Portanto, o rubro-negro estaria fora do Z4, em 11º lugar e numa boa situação para garantir vaga novamente na Sul-Americana.

Caso seja acrescido o revés (de 1 a 0) para o Fortaleza, com gol antes dos 30 minutos, quando o Dragão não conseguia sair da marcação adversária, são mais três pontos perdidos como mandante. Ou seja, de nove a onze pontos que deixaram de ser conquistados no Brasileirão - a equipe goiana teria de 31 a 33 pontos.

“Essa situação de estar jogando para frente, para o goleiro e os zagueiros, é o melhor cenário. É o time estar jogando, com a posse de bola, dominando a partida. Só que, dependendo do momento do jogo, não é possível. Neste último jogo (Cuiabá), ficamos com um jogador a menos, não foi possível. Acabamos recuando até porque estávamos ganhando o jogo. Por estratégia, era sair no contra-ataque. Não foi possível sair com vitória”, justificou o goleiro Renan, que foi titular nos últimos seis jogos após lesão de Ronaldo.

O Dragão não conseguiu encaixar o contra-ataque nem valorizar a posse de bola. Renan fez defesas difíceis, e o Cuiabá dominou o jogo. Esta distorção precisa ser corrigida pelo pressionado técnico Jorginho nas próximas rodadas.

Situações como baixar as linhas e ficar recuado, ter jogador expulso e não manter o equilíbrio ofensivo e defensivo nesse caso ou sofrer gols oriundos de escanteios, como os contra Flamengo e Cuiabá (ambos 1 a 1), não podem se repetir na Série A. Outra situação verificada nos empates foi a de que a equipe sentiu o desgaste físico por causa do excesso de jogos e não segurou a vantagem.

Domingo (21), o Atlético-GO vencia o Cuiabá por 1 a 0, mas teve o zagueiro Lucas Gazal após erro infantil no fim do primeiro tempo. Jorginho tentou consertar o time, com menos um atleta, trocando o meia-atacante Wellington Rato pelo zagueiro Wanderson. O Dragão foi engolido pelo Dourado no segundo tempo. A equipe recuou, mas não conseguiu a vitória e viu o adversário empatar no gol de cabeça de Rodriguinho.

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, não gostou do recuo atleticano no jogo e vê o desequilíbrio defensivo como um problema que precisa de correção. O dirigente tem o Dragão como uma equipe ofensiva e que sabe jogar com marcação em linha alta, no campo adversário.

Recuperar esta característica é uma tarefa para Jorginho. O técnico cita que alguns times conseguem sair da marcação em linha alta quando são pressionados e acabem pressionando o Dragão, como o RB Bragantino-SP.

Para Renan, a equipe tem de encontrar a capacidade de “reverter cenários”. No 1 a 1 com o Cuiabá, o Atlético-GO não se encontrou após a expulsão de Lucas Gazal, no primeiro tempo. Para o goleiro, o time terá de “tirar lições deste jogo para o próximo”. Uma delas é ter concentração para garantir a vantagem no placar ou fazer mais gols, dependendo do contexto.

Dragão e os gols sofridos nos minutos finais

Clube deixa de somar de 9 a 11 pontos

# Atlético-GO 1 x 1 Flamengo: Jogo válido pela 1ª rodada. Time vencia até os 39 minutos do 2º tempo. No escanteio, gol de cabeça de Bruno Henrique

# Atlético-GO 1 x 1 Botafogo: Vitória parecia certa até 47 minutos do 2º tempo. Ao afastar cruzamento, Leandro Barcia toca na bola e engana goleiro. Time desperdiça chance de obter 1ª vitória

# Cuiabá-MT 1 x 1 Atlético-GO: Equipe sofre gol aos 36 minutos do 2º tempo. Rodriguinho fica livre após bola tocar na trave e empata jogo pela 4ª rodada

# Atlético-GO 0 x 1 Fortaleza: Gol não saiu nos últimos minutos, mas aos 28’ do 2º tempo em falha na saída de bola. Moisés recebeu passe e fez gol que tirou Fortaleza da lanterna. O Dragão poderia somar pelo menos empatar (mais um ponto)

# Atlético-GO 1 x 1 Cuiabá: Rodriguinho novamente faz gol. Dessa vez, após escanteio em que sobe mais que a marcação e cabeceia aos 35 minutos do 2º tempo. Time leva sufoco e deixa escapar vitória que o tiraria do Z4

# Atlético-GO 2 x 1 RB Bragantino-SP: Time vencia por 2 a 0, deixou o RB diminuir o placar aos 40 minutos do 2º tempo e recolocar o rival no jogo. Dessa vez, Dragão segurou a vitória