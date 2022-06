Na vitória de 2 a 1 sobre o Avaí-SC, na noite de quarta-feira (8), o polivalente jogador de frente Wellington Rato entrou no lugar do contestado atacante Diego Churin. Ambos não vivem uma fase de intimidade com as redes adversárias, mas Rato teve estrela e fez o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo. WR, como costuma ser chamado no clube, ficou 13 partidas e cerca de dois meses sem marcar um gol. Diego Churin luta contra as chances desperdiçadas desde que chegou ao clube, em abril, cedido pelo Grêmio. Ele passou um ano e 30 jogos de mal com o gol.

Fato é que, com eles, o técnico Jorginho e a comissão técnica atleticanos seguem trabalhando, enquanto a torcida terá de seguir acreditando de que terá

um artilheiro nesta temporada. Ambos são opções para os jogos duplos fora de casa, diante de Fluminense (no sábado, 11) e Palmeiras (15). Porém, Rato desencantou ao fazer o gol do triunfo rubro-negro na partida disputada no Estádio Antonio Accioly e fica em boa posição para ser titular no giro fora de Goiânia.

Churin, após desperdiçar gols incríveis contra Antofagasta (Chile) e Avaí-SC, não tem a escalação definida. A dupla pode atuar junta na mesma formação, mas o treinador não deu pistas sobre isso. Ele acredita que Churin "dará muitas alegrias", busca passar confiança ao delantero e elogia a qualidade técnica e tática de Wellington Rato.

A última vez que Rato havia balançado as redes adversárias parecia distante, no dia 12 de abril, quando fez gol do importante triunfo sobre o Defensa y Justicia (Argentina) por 1 a 0. Quase dois meses de jejum. Rato fez sete gols na atual temporada pelo Dragão e voltou a ser decisivo, como havia sido no empate na semifinal com o Vila Nova (1 a 1), no gol da final sobre o Goiás (3 a 1) e Defensa y Justicia (1 a 0).

Por isso, se mostra aliviado. "Sinto que poderia melhorar. Eu vinha me cobrando bastante. Por isso, dei uma desabafada após o gol. Vinha trabalhando, mas o gol não vinha saindo", disse o atacante do Dragão, que entrou justamente para buscar mais conclusões ao gol do Avaí-SC, adversário que jogou bem armado taticamente e poderia ter vencido fora, pois também teve boas chances.

No clube desde outubro de 2020, mas com uma saída para o futebol japonês de abril até o final do ano passado, Rato já marcou 13 gols pelo Dragão. Ele ressalta que não é o típico goleador e que pode contribuir atuando como "falso nove" se for necessário. Churin fez um gol importante sobre o Inter-RS no empate de 1 a 1, em Porto Alegre. Celebrado por parte da torcida do Grêmio pelo feito, Churin não manteve a sequência, apesar de ter dado belo passe para o cabeceio de Jorginho na derrota para o Corinthians - o gol foi anulado pelo árbitro de vídeo (VAR) em marcação polêmica.