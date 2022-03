Esporte Atlético-GO: Wellington Rato festeja 'gol de camisa 9' que garantiu vaga Jogador atleticano comenta decisão de dar cavadinha para marcar gol da classificação à final do Estadual

O atacante Wellington Rato fez o gol do empate que garantiu o Atlético-GO de volta à final do Goianão. O jogador empatou o clássico com o Vila Nova, por 1 a 1, aos 27 minutos do segundo tempo com uma cavadinha na saída do goleiro Georgemy, que tentou sair para abafar a jogada. Segundo o jogador atleticano, a opção certa foi cavar. "Não pensei duas vezes", dis...