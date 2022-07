Envolvido em outras decisões de copas, o Atlético-GO faz da partida contra o América-MG, neste domingo (24), às 18 horas, mais uma “final de Copa do Mundo” em busca de reação na Série A do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro busca mais pontos para terminar a primeira metade da competição nacional com uma perspectiva melhor para o 2º turno.

O Dragão vive temporada com três frentes de trabalho, sendo que possui rendimento abaixo do esperado naquela que é considerada a principal dentro do planejamento traçado pela diretoria no início da temporada.

(Ficha técnica no fim deste texto: onde assistir, escalações, serviço e arbitragem)

O carro-chefe é a Série A, com a permanência na elite como a principal tarefa, mas o Dragão pecou na primeira metade da competição e terminará com uma pontuação aquém da desejada. Se vencer o Coelho, na 19ª rodada, os 20 pontos atingidos serão uma forma de minimizar danos e respirar fundo para a batalha que virá pela frente.

O técnico Jorginho sabe que o principal objetivo rubro-negro é dentro da elite nacional e, por isso, admite que poderá poupar jogadores em partidas válidas pela Copa do Brasil e Copa Sul-Americana para deixar a força máxima para as partidas do Brasileirão.

“É fundamental a equipe permanecer na 1ª Divisão. Então, se a gente chegar em um momento que precisarmos, vamos priorizar o Brasileiro em detrimento de outra competição”, garantiu Jorginho, embora o treinador tenha sido categórico ao afirmar que o Atlético-GO não será rebaixado.

É neste embalo que o Dragão encara o desafio contra o América-MG. O jogo é tratado como um confronto direto na luta contra o rebaixamento à Série B, uma vez que as duas equipes ocupam a faixa de degola na tabela de classificação.

Os dois times também vivem momentos ruins na Série A do Brasileirão. Enquanto o Atlético-GO não sabe o que é vencer há cinco jogos, inclusive saindo de campo derrotado nas últimas quatro partidas, o América-MG perdeu suas três últimas partidas.

A coincidência entre os dois clubes é que venceram pela última vez quando enfrentaram o Goiás, sendo que o Dragão fez isso pela Copa do Brasil e o Coelho pela Série A.

Para escalar o time titular, o técnico Jorginho deverá contar com seu “xará” como principal novidade na equipe, em comparação ao time que foi goleado pelo Athletico-PR.

O meia Jorginho, que havia sido poupado contra o Furacão, volta a reunir condições de jogo e deve entrar na equipe na vaga de Luiz Fernando. Uma dúvida é sobre o titular na lateral direita. Totalmente recuperado de lesão, Dudu aparece como opção na concorrência com Hayner.

NO COELHO

O técnico Vágner Mancini sabe que terá muitos desfalques para seu reencontro com o Atlético-GO. Ex-treinador do Dragão, Mancini enfrenta problemas com desgaste físico e departamento médico cheio no clube e por isso terá de mexer na equipe em relação ao time que foi derrotado pelo Palmeiras, por 1 a 0.

O atacante Pedrinho está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos, enquanto os volantes Zé Ricardo e Alê e o atacante Wellington Paulista estão machucados. O lateral Marlon e o atacante Aloísio foram desfalques contra o Palmeiras e seguem como dúvidas.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Data: 24/7/2022 (domingo)

Horário: 18 horas

Onde assistir: Premiere 4

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner (Dudu), Wanderson, Edson Felipe e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Airton, Churín e Wellington Rato. Técnico: Jorginho.

América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Maidana, Luan Patrick (Conti) e Raúl Cáceres; Éder (Lucas Kal), Juninho e Matheusinho (Índio Ramírez); Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida. Técnico: Vágner Mancini

Ingressos: R$ 20 (inteira)/Promoção: torcedor com a camisa do Atlético-GO paga meia-entrada