Esporte Atlético-GO x Aparecidense: Dragão tem duelo contra rival líder invicto Pressionado e com interino, Atlético-GO recebe a Aparecidense, líder do Grupo B

Comandado pelo treinador interino e auxiliar técnico, o Atlético-GO busca a reabilitação no Campeonato Goiano na noite desta quarta-feira (9), às 19h30, no Estádio Antonio Accioly. Pela frente, o desafio é vencer a invicta e líder do Grupo B, a Aparecidense, que tem sido a equipe mais regular nas quatro rodadas e soma oito pontos (dois empates e duas vitórias), contra seis pon...