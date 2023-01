Líder e vice-líder do Goianão, Atlético-GO (10 pontos) e Aparecidense (9 pontos) disputam a dianteira da competição na tarde deste sábado (28), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly. A diferença entre os dois é que o time mandante, o Dragão, iniciará a 6ª rodada sob pressão por causa da derrota em casa para o Anápolis, no meio de semana.

O resultado negativo do Dragão fez com que o presidente do clube, Adson Batista, fizesse cobranças públicas ao time após a partida, que não são novidades, mas que revelaram a insatisfação dele com o rendimento da equipe. Por outro lado, a agremiação de Aparecida de Goiânia jogará mais tranquila após a vitória em casa, por 2 a 0, sobre o Inhumas.

O Atlético-GO estava dentro de um padrão aceitável para começo de temporada. Nas três rodadas iniciais, conseguiu ser vitorioso sobre Grêmio Anápolis (4 a 1), Goiás e Iporá (ambos por 2 a 1) e empatou com o Vila Nova (2 a 2), no clássico em que sofreu o gol de empate nos minutos finais. O Dragão ficou com o gosto amargo de ter deixado escapar o triunfo que o deixaria mais distante da concorrência na 1ª fase.

Então, foi apático na última quarta-feira (25) e permitiu que o Anápolis virasse para 2 a 1 o jogo em que saiu atrás no placar. A ira do presidente atleticano foi clara, direcionada ao elenco e ao trabalho da comissão técnica.

Leia também:

+ Goiás x Vila Nova: clássico retornar após temporada de ausência

+ Tabela completa do Goianão 2023

Neste final de semana, imagina-se que o aproveitamento do time possa ser diferente, não só em termos de resultado como, também, de rendimento físico, técnico e tático. O Dragão está se preparando para disputar a Copa do Brasil e a Série B, competições em que o sarrafo fica mais alto.

No esboço da formação que busca o reencontro com a vitória, o técnico Eduardo Souza decidiu fazer algumas mudanças. Entram os laterais Léo Gomes e Jefferson, o zagueiro Lucas Gazal, o volante Rhaldney, o meia Shaylon e o atacante Airton - eles foram poupados ou entraram no decorrer do jogo passado. Saem os laterais Rodrigo Soares e Moraes Júnior, o zagueiro Iago, o volante Mikael, o meia Bruno Tubarão e o atacante Kelvin.

A Aparecidense mostrou força física no segundo tempo para encurralar o Inhumas e chegar à vitória com gols de Vitor Ricardo e João Diogo, em cobrança de falta.

O técnico Moacir Júnior decidiu escalar o goleiro Gabriel no jogo passado e deve mantê-lo. A intenção do clube é somar pontos, ganhar moral para tentar chegar às fases decisivas e brigar para ficar entre os quatro melhores, assim como em 2020, quando a equipe foi eliminada pelo Dragão, em jogo único no Estádio Antônio Accioly, com derrota de 2 a 1 .

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Léo Gomes, Ramon Menezes, Lucas Gazal, Jefferson; Rhaldney, Thiago Medeiros, Shaylon; Airton, Felipe Vizeu, Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza

Aparecidense: Gabriel; Léo Pereira, Vanderley, Vinícius, Matheus Leal; Ferreira (Renato), Rodriguinho, Robert; Vitor Ricardo, Alex Henrique, João Diogo. Técnico: Moacir Júnior

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia-GO)

Data: 28/1/2023 (Sábado)

Horário: 16 horas

Onde assistir: DAZN

Árbitro: Victor Lucas Pereira Silva

Assistentes: Tiego Santos e Jonny Kamenach Rocha

Ingressos: 40 reais

Promoção: meia com a camisa do Atlético-GO