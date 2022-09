Passada a euforia da vitória de 3 a 1 sobre o São Paulo no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, o Atlético-GO reúne forças para outro jogo, também considerado decisivo, desta vez pela Série A. No começo da noite deste domingo (4), às 18 horas, no Estádio Antônio Accioly, o Dragão terá como adversário o Atlético-MG, vencedor dos dois principais torneios nacionais do País ano passado, mas em fase de instabilidade na atual temporada.

Os dois xarás atleticanos se enfrentam em partida que também tem significado de cobrança no lado mineiro. Afinal, de campeão da Série A e da Copa do Brasil na temporada passada, o Galo se vê agora numa faixa intermediária do Brasileirão, o único que resta ao clube neste ano e no qual planeja conquistar vaga à Copa Libertadores 2023.

O Atlético-GO vive nova atmosfera depois de ganhar do São Paulo na última quinta-feira (1º). A estreia do novo treinador, Eduardo Baptista, foi vitoriosa e trouxe novo alento aos jogadores, à comissão técnica e à torcida. Desde a goleada de 4 a 1 sofrida para o Corinthians e a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, a queda de produção foi latente.

O Dragão empatou com Botafogo (0 a 0) e Cuaibá (1 a 1) e perdeu clássico para o Goiás (2 a 1). O técnico Jorginho caiu, e Eduardo Baptista herdou missão de levar o clube à final da Copa Sul-Americana e evitar o rebaixamento na elite nacional, em que está na penúltima colocação (22 pontos) e há três rodadas sem vitória.

Na Série A, restam 14 jogos para que o time atleticano não seja rebaixado e sofra interrupção no projeto de se estabilizar.

Contra o Atlético-MG, o Dragão costuma ter dificuldades para “encaixar o jogo” dele, como se costuma ser comentado no clube. Neste ano, a derrota de 2 a 0 para o Galo, em Belo Horizonte, gerou reclamações internas quanto à arbitragem e resultou na demissão do técnico Umberto Louzer, após cerca de três meses no cargo.

Ano passado, a situação foi diferente, em Goiânia. No jogo de retorno do capitão Marlon

Freitas, após cerca de três se recuperando de lesão no pé, o Dragão virou o placar para 2 a 1 no segundo tempo com gols de Janderson (em lançamento de Marlon Freitas) e Oliveira. O Atlético-GO pretende vencer novamente em casa, assim fez ano passado.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 25ª rodada

Jogo: Atlético-GO x Atlético-MG

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO).

Data: 4/9/2022 (Domingo)

Horário: 18 horas.

Transmissão: Premiere



Ingressos: 40 reais (inteira) - meia para o torcedor com a camisa do Atlético-GO

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira/SP (Fifa)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro/SP e Fabrini Bevilaqua Costa/SP (Fifa)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos/SP (Fifa)

ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Klaus, Arthur Henrique (Jefferson); Gabriel Baralhas (Willian Maranhão), Marlon Freitas, Edson Fernando, Jorginho (Shaylon); Wellington Rato e Diego Churín (Luiz Fernando). Técnico: Eduardo Baptista.

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Jemerson, Guilherme Arana; Réver, Jair, Zaracho; Ademir (Pavón ou Eduardo Sasha), Hulk e Keno. Técnico: Cuca