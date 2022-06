O Atlético-GO tenta reabilitação na Série A diante um adversário familiar nas últimas temporadas, tanto pelo Brasileirão como na Série B: o Avaí. O duelo válido pela 10ª rodada será disputado no Estádio Antonio Accioly, a partir das 20h30, desta quarta-feira (8).

Confira as prováveis escalações, escala de arbitragem e onde assistir no final deste texto

O time rubro-negro volta as atenções para aquele que é tratado como o “campeonato do Atlético-GO”, ou seja, os jogos diante de clubes de patamar parecido ao Dragão.

Por isso, o resultado que mais interessa à equipe goiana é a vitória em casa, o que pode deixá-la fora das últimas colocações (Z4) caso alguns concorrentes percam nesta rodada. Até agora, o time atleticano venceu só uma vez - 2 a 0 sobre o Coritiba, em casa -, soma sete pontos e é penúltimo colocado após 25% de jogos disputados.

O Atlético-GO pretende iniciar a arrancada nas partidas da Série A que disputará neste mês para ficar mais tranquilo nos jogos decisivos pelas copas do Brasil (contra o Goiás, pela primeira vez na história do torneio) e Sul-Americana (Olímpia, do Paraguai).

Até agora, a única vitória atleticana no Brasileirão foi sobre o Coritiba, por 2 a 0 - gols de Jorginho e Airton. Depois, o rubro-negro empatou com Inter (1 a 1, gol de Diego Churin) e perdeu do Corinthians (1 a 0). Dessa maneira, precisa vencer novamente na Série A.

O Avaí é um concorrente bastante presente na história recente do Atlético-GO. Os dois foram rivais ao acesso na Série B 2014, mas o time catarinense conseguiu o acesso. Em 2016, novamente mediram forças na Segundona, na qual o Dragão foi campeão e o Leão, vice.

Na elite nacional de 2017, o time atleticano foi superior, com goleada de 3 a 1 e vitória de 2 a 0. Ambos caíram e o Leão retornou à Série A em 2018, ficando o Dragão para o ano seguinte (2019).

De uma parte desta fase, dois jogadores estão no Atlético-GO e devem ser titulares contra o Avaí: o meia Jorginho e o atacante Luiz Fernando, que fizeram gols sobre o adversário nas duas partidas em 2017.

O técnico Jorginho deve fazer mudanças na formação titular. As novidades foram o volante Edson Fernando, no lugar de Gabriel Baralhas, e o atacante Luiz Fernando, na vaga de Wellington Rato. O treinador continua o rodízio no elenco.

O Avaí soma 11 pontos, vem de empate em casa com o São Paulo (1 a 1) e espera pontuar na capital goiana. A equipe catarinense é comandada pelo técnico Eduardo Barroca, que teve duas passagens pelo Dragão: na Série B 2019 (nove rodadas finais) e 2021 (Série A e Copa do Brasil, em 25 jogos). Barroca deixou o clube goiano com a fama de estudioso, trabalhador, detalhista e "muito tático", na definição do volante e capitão Marlon Freitas.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 10ª rodada

Jogo: Atlético-GO x Avaí

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia/GO)

Data: 8/6/2022

Horário: 20h30

Transmissão: Premiere

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior/PR.

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos/PR e Rafael Trombeta/PR.

VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Hayner, Edson Felipe, Ramon Menezes, Jefferson; Edson Fernando, Marlon Freitas, Jorginho; Airton, Diego Churin, Luiz Fernando. Técnico: Jorginho.

AVAÍ: Douglas; Kevin, Raniele, Rodrigo Freitas, Diego Matos; Eduardo, Bruno Silva, Jean Cléber; Bissoli, William Pottker e Muriqui. Técnico: Eduardo Barroca