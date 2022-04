Esporte Atlético-GO x Botafogo: pressão já no 3º jogo Com dilema envolvendo titular do gol, Atlético-GO recebe Botafogo para se recuperar de goleada sofrida na rodada anterior da Série A. Dirigente cobra “decisões certas”

É apenas o terceiro jogo do Campeonato Brasileiro, mas o Atlético-GO já encara pressão interna para o duelo contra o Botafogo, neste domingo (24), às 18h30, no Estádio Antonio Accioly. No momento em que se divide em três competições, o Dragão quer voltar ao cenário de paz de uma semana atrás, antes de sofrer uma goleada e ver ruir invencibilidade de 13 partidas sob co...