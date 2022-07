Na vitória do Atlético-GO sobre o Corinthians, nesta quarta-feira (27), quem voltou a brilhar no Accioly foi o camisa 10 Jorginho, que, do atual elenco, é o jogador mais identificado com o clube e que mais tempo, juntando todas as passagens, jogou no Dragão.

Com nota 8 pela atuação, o meia foi destaque do jogo. Foi ele quem abriu o placar, após assistência do lateral direito Dudu.

ATLÉTICO-GO

Ronaldo - Pouco exigido, fez mais uma partida segura. Nota 6.

Dudu - Deu qualidade ao lado direito atleticano e participou diretamente do gol com assistência. Nota 7.

Wanderson - Vacilou no início, mas conseguiu dar a volta por cima. Nota 6.

Edson Felipe - Fez partida correta e deu poucos espaços para o ataque alvinegro. Nota 7.

Jefferson - Partida correta, com poucos erros e algumas boas descidas. Nota 6.

Baralhas - Protegeu como ninguém a área atleticana e mostrou muita disposição. Nota 7.

Marlon Freitas - Com raça e vibração, capitão contagiou os demais colegas de equipe. Nota 7.

Jorginho - Maestro do Dragão, foi decisivo mais uma vez. Nota 8.

Peglow - Insinuante e aplicado, fez mais uma boa partida. Nota 7.

Ricardinho - Brigou bastante com a zaga, mas com poucas chances pra finalizar. Nota 6.

Wellington Rato - Esteve um pouco apagado na partida. Nota 5.

Luiz Fernando - Entrou bem na partida e cumpriu importante papel tático. Nota 5.

Airton - Válvula de escape foi boa opção pela direita do ataque. Nota 5.

Hayner - Apareceu pouco pro jogo. Nota 4.

Shaylon - Tentou organizar as conexões de contra-ataque. Nota 4.

Léo Pereira - Fez uma pintura para ampliar o placar. Nota 6.

Jorginho (T) - Armou bem a equipe e anulou as potencialidades do Corinthians. Nota 7.



CORINTHIANS

Cássio - Fez uma defesa importante. Nota 5

Fagner - Partida burocrática do lateral direito. Nota 5.

Gil - Atuação discreta contra o ex-clube. Nota 4.

Raul Gustavo - Não fez partida ruim, mas foi infeliz no lance do gol de Jorginho. Nota 5.

Lucas Piton - Teve muitas dificuldades e viu o primeiro gol nascer em seu setor. Nota 3.

Cantillo - Deu ritmo ao meio-campo enquanto teve fôlego. Nota 5.

Du Queiroz - Atuação muito discreta. Saiu no intervalo. Nota 4.

Maycon - Correu bastante, mas foi pouco além disso. Nota 4.

Willian - Tentou algumas arrancadas, mas teve atuação fraca. Nota 4.

Róger Guedes - Não deu um pingo de trabalho pra defesa do Dragão. Nota 3.

Yuri Alberto - Foi presa fácil para a marcação atleticana. Nota 4.

Giuliano - Perdeu a melhor oportunidade da equipe. Nota 3.

Adson - Entrou com personalidade e tentou fazer algo diferente. Nota 4.

Rafael Ramos - Pouca participação e liberdade para Léo Pereira. Nota 3.

Fausto - Poucos minutos em campo. Sem nota.

Balbuena - Festejado pela torcida, foi discreto. Sem nota.

Vitor Pereira - Não soube fazer a equipe sair da marcação atleticana. Nota 5.