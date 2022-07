O Atlético-GO decidirá no Estádio Antonio Accioly a vaga à semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O jogo de ida será na Neo Química Arena, em São Paulo. As datas e horários dos confrontos ainda serão divulgados pela CBF, mas estão previstas para os dias 27 e 28 de julho (ida) e 17 e 18 de agosto (volta).

O roteiro é diferente dos caminhos que os times fizeram em 2021, quando se enfrentaram pela primeira vez na Copa do Brasil. Ano passado a ida foi em São Paulo, com vitória do Atlético-GO por 2 a 0, e a decisão ocorreu no Accioly, com empate sem gols e vaga às oitavas de final garantida para o time goiano.

Quem passar do confronto, vai enfrentar o vencedor de Fortaleza x Fluminense na semifinal. Nesta fase um novo sorteio será feito, mas apenas para definir os mandos das partidas. O outro chaveamento tem São Paulo x América-MG contra o vencedor de Flamengo x Athletico-PR.

Os classificados às semifinais vão receber premiação de R$ 8 milhões. Na decisão, o vice-campeão receberá R$ 25 milhões e o campeão fica com R$ 60 milhões. A premiação acumulada do Atlético-GO, até aqui, é de R$ 11,08 milhões.

O Atlético-GO é o único representante do futebol goiano que segue vivo na disputa da Copa do Brasil. Para chegar às quartas de final, o Dragão passou pelo União-MT na 1ª fase, pelo Nova Venécia-ES na 2ª fase, Cuiabá na 3ª fase e o rival Goiás nas oitavas de final.

Confira todos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil*:

Atlético-GO x Corinthians

Fortaleza x Fluminense

São Paulo x América-MG

Flamengo x Athletico-PR

*times da direita decidem vaga à semifinal como mandantes