O Atlético-GO anunciou na manhã desta segunda-feira (25) que os ingressos para a torcida do Corinthians, adversário do Dragão nas quartas de final da Copa do Brasil, estão esgotados. As vendas para os torcedores do time paulista começaram na madrugada desta segunda e pela manhã já não havia mais bilhetes disponíveis.

Cerca de 3 mil ingressos foram destinados à torcida do Corinthians. A carga total é de 12.089 bilhetes, capacidade do Estádio Antonio Accioly.

Ingressos para torcida visitante esgotados! pic.twitter.com/f97yqVee6Y — Atlético Goianiense (@ACGOficial) July 25, 2022

Ingressos destinados à torcida do Atlético-GO seguem disponíveis nos pontos de vendas - CT do Dragão, Estádio Antonio Accioly e online. Os valores são de R$ 160 (Setor A) e R$ 100 (Setor B). O torcedor rubro-negro paga meia-entrada com a camisa do clube.

Atlético-GO e Corinthians se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (27), a partir das 21h30. O jogo de volta está marcado para o mesmo horário, na Neo Química Arena, no dia 3 de agosto (quarta-feira).

Confira os horários para compra nos pontos de vendas físicos:

CT DO DRAGÃO

25/07/2022 (segunda-feira): das 08:30hs até 17:30hs

26/07/2022 (terça-feira): das 08:30hs às 17:30hs

27/07/2022 (quarta-feira): das 08:30 às 17:00hs.

ANTONIO ACCIOLY

25/07/2022 (segunda-feira): das 08:00hs às 18:00hs

26/07/2022 (terça-feira): das 08:00hs até 18:00hs

27/07/2022 (quarta-feira): das 08:00hs até o horário do jogo