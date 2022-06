Esporte Atlético-GO x Corinthians: mais de 10 mil ingressos vendidos Bilhetes para a torcida visitantes acabaram nas primeiras horas, e expectativa é que vendas sejam encerradas nesta quinta-feira (2)

A diretoria do Atlético-GO espera esgotar, nesta quinta-feira (2), os ingressos colocados à venda para o jogo deste sábado (4), diante do Corinthians, no Estádio Antônio Accioly. O clube divulgou, na noite desta quarta-feira (1º), parcial de venda antecipada com mais de 10 mil bilhetes vendidos. De acordo com informação da assessoria de imprensa, restam cerca de dois ...