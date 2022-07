Atlético-GO e Corinthians fazem nesta quarta-feira (27) o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes terão mudanças em suas formações, arbitragem do Ceará e transmissão para o Estado.

A decisão da eliminatória será na quarta-feira (17), na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 21h30. Quem passar do confronto, avança às semifinais, pega o vencedor de Fluminense x Fortaleza e recebe R$ 8 milhões de premiação.

Prováveis escalações

Atlético-GO e Corinthians terão mudanças em relação aos últimos jogos das equipes pelo Brasileirão. O Dragão terá o retorno de Dudu na lateral direita, Jefferson na esquerda, Wanderson na zaga, Baralhas como volante após cumprir suspensão na Copa do Brasil e Peglow como titular no ataque.

Elenco do Atlético-GO faz reunião com presidente antes de enfrentar o Corinthians

Atlético-GO perde um mando de campo e é multado por injúria racial de torcedor contra Fellipe Bastos

Já o time paulista tem uma dúvida, no gol: Cássio se recupera de um desconforto muscular e pode ser preservado. O Corinthians deve ter de sete a oito mudanças, já que o técnico Vítor Pereira opta em fazer rodízio na equipe alvinegra.

Provável Atlético-GO: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato, Ricardinho e Peglow.

Provável Corinthians: Cássio (Carlos Miguel), Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Cantillo, Roni e Giuliano; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Ingressos

Setor A: R$ 160 (inteira)

Setor B: R$ 100 (inteira)

Promoção: torcedor paga meia com a camisa do Atlético-GO

Visitantes: esgotados

Transmissão

O duelo entre Atlético-GO e Corinthians terá transmissão da Rede Globo, no Premiere 2 e Sportv 2. A partida começa às 21h30.

Escala de arbitragem

O árbitro Marcelo de Lima Henrique/CE comandará a arbitragem da partida. Será o terceiro jogo do Atlético-GO com o profissional no ano, o Dragão não perdeu: vitória (3 a 1) contra o Juventude e empate por 1 a 1 com o Internacional.

Confira a escala completa:

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique/CE

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA/RJ) e Nailton Junior de Sousa/CE

Quarto árbitro: Eduardo Tomaz/GO

VAR: Adriano Milczvski/PR

AVAR: Luciano Roggenbaum/PR

Observador do VAR: Ricardo Marques Ribeiro/MG