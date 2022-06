Esporte Atlético-GO x Corinthians: partida grande à vista Atlético-GO recebe o Corinthians no Antonio Accioly e quer vitória para se distanciar do Z4

O Atlético-GO joga na noite deste sábado (4), às 20h30, na tentativa de se afastar das últimas posições (Z4) da Série A do Brasileiro. Por isso, volta a ser mandante, no Estádio Antonio Accioly, onde precisa vencer o Corinthians, time que almeja fazer as pazes com a vitória depois de cinco empates consecutivos - dois pela copa Libertadores e outros três no Brasileirão ...