Esporte Atlético-GO x Coritiba: Dragão busca 1ª vitória na estreia de técnico Jorginho comanda o time goiano pela primeira vez, após retorno, em reencontro com o Coritiba. Em 2019, o treinador subiu o Coxa à Série A

Dois Jorginhos, o treinador e o jogador, carregam a expectativa de levar o Atlético-GO à primeira vitória na Série A na partida que será disputada na tarde deste sábado (21), no Estádio Antonio Accioly, diante do Coritiba, a partir das 16h30, pela 7ª rodada do torneio nacional. (Confira as prováveis escalações, escala de arbitragem e onde assistir no final deste texto) O jogo marca o...