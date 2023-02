Atlético-GO e Crac finalizam a 7ª rodada do Estadual na noite desta quinta-feira (2), às 19h30, no Estádio Antonio Accioly, em jogo em que colocam à prova bons números alcançados na fase inicial, de olho na melhor posição na tabela da competição e na afirmação. O vencedor será líder do Goianão, apesar de o Dragão se garantir na liderança em caso de empate contra o Leão do Sul.

(Confira, no fim do texto, escalações, onde assistir, arbitragem e preço de ingressos)

Entre os atleticanos, a obrigação é vencer e convencer para afastar as críticas internas e mostrar que a boa campanha tem razão de ser. A equipe catalana só atuou duas vezes fora de casa, vencendo o Goianésia na rodada de abertura (3 a 1) e, depois, sendo derrotado pelo Anápolis (2 a 0).

Atlético-GO e Crac são comandadas por dois técnicos oriundos dos futebol paulista, com a mesma idade – 41 anos – e com histórico nos dois clubes.

Natural de Votuporanga (SP), pela primeira vez Eduardo Souza dirige o Atlético-GO na condição de efetivo, pois era auxiliar ou assumia como interino.

De Ribeirão Preto (SP), o ex-jogador Paulo Massaro retornou ao Crac, agora como treinador, depois de passagens pelo clube como atacante. É a primeira vez que ele trabalha no futebol goiano como técnico. Também foi vice-campeão do Estadual 2006, como atleta do Atlético-GO, pelo qual fez um golaço na semifinal, na goleada de 5 a 2 sobre a Anapolina.

Eduardo Souza busca a melhor formação neste início de temporada. A fase de observações e de rodar o elenco está ficando para trás. No jogo desta noite, o treinador faz duas mudanças em relação ao time que venceu a Aparecidense: o lateral direito Rodrigo Soares retorna e o meia-atacante Bruno Tubarão será titular, jogando mais avançado, enquanto Shaylon deverá fazer a função de segundo volante.

Os times têm se destacado ofensivamente. O Atlético-GO tem o atacante Luiz Fernando como artilheiro, com quatro gols, e aposta na ascensão física e técnica de Felipe Vizeu, autor de dois gols. Defensivamente, o Dragão tem sido cobrado porque sofreu gols nos seis jogos.

No outro lado, o Leão do Sul tem como goleador o meia-atacante Jonatha, de 24 anos, com quatro gols e boas atuações. Jonatha, Jeremias e Janderson formam a linha ofensiva conhecida como o “trio de Jotas”.

O Crac empatou duas vezes, em Catalão, com os times da capital – ficou no 1 a 1 com o Vila Nova e 3 a 3 diante do Goiás. O Atlético-GO é o terceiro adversário de Goiânia que enfrentará no Goianão.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Ramon Menezes, Lucas Gazal, Jefferson; Rhaldney, Shaylon, Bruno Tubarão; Airton, Felipe Vizeu, Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza

Crac: Cleriston; Duda, Nilo, Willian Goiano, Eduardo; Lucas Gonçalves, Wagner Manaus, Jonatha; Jeremias, Victor Rangel, Janderson. Técnico: Paulo Massaro

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia)

Horário: 19h30

Onde assistir: DAZN

Árbitro: Breno Souza

Assistentes: Cristhian Passos e Igor Alves de Moraes

Ingressos: 40 reais (inteira)

Promoção: meia com a camisa do Atlético-GO