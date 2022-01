Esporte Atlético-GO x Crac: Dragão estreia com desejo de ser protagonista

O Atlético-GO estreia no Campeonato Goiano, na noite desta quarta-feira (26), com a missão de brigar novamente pelo título do Estadual e continuar mostrando em campo que é um clube forte e emergente do futebol brasileiro após se manter na Série A por duas edições seguidas (2020 e 2021). Cotado como um dos favoritos ao título, O Dragão receberá o Crac, às 19h30, no Es...