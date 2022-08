O Atlético-GO retoma na noite deste domingo (21), no Estádio Antonio Accioly, a razão e o projeto que norteiam o planejamento do clube na atual temporada: a permanência na Série Ado Brasileiro. A posição do Dragão na competição foge ao previsto para um time que chegou às quartas de final da Copa do Brasil e é semifinalista da Sul-Americana.

(Confira onde assistir, escalações e arbitragem no fim deste texto)

Em penúltimo lugar no Brasileirão, a equipe atleticana precisa da vitória sobre um rival regional, o Cuiabá-MT, na partida que começa às 18 horas, em Goiânia. Os dois times estão com pontuação abaixo da faixa intermediária dos outros concorrentes. O rubro-negro começa rodada em antepenúltimo lugar (21 pontos), enquanto o Dourado se situa um pouco acima (23 pontos, fora do Z4).

Superar os efeitos da goleada (4 a 1) e a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, para o Corinthians, é a preocupação imediata do atlético-GO. Estancar as feridas deixadas pelo resultado negativo, antes do jogo neste domingo (21), passou a ser a tarefa da comissão técnica e da diretoria do Atlético-GO. “Virar a chave”, jargão que se tornou comum no cotidiano dos clubes, é uma máxima que o Dragão deseja rápido e preferencialmente com triunfos. O Cuiabá é concorrente direto nessa cruzada da sobrevivência na Série A.

Em campo, o Atlético-GO precisa neutralizar outro aspecto negativo: o excesso de gols sofridos em curto espaço de tempo num mesmo jogo. Isso se repetiu em quatro goleadas, na Série A e na Copa do Brasil. Nelas, repetiu-se o dito popular de “em porteira que passa um boi, passa uma boiada”. Ou seja, a equipe sofreu o gol, mal se assentou em campo e outros gols saíram na sequência.

Isso resultou em desequilíbrio no placar e nas goleadas. “Não é fácil ter uma explicação plausível, mas a realidade é que aconteceu contra grandes equipes do futebol brasileiro (na Série A). Não é fácil suportar uma pressão, mas é algo que precisamos trabalhar”, explicou o técnico Jorginho, justificando que há necessidade de preparar alguns jogadores que vieram de outras divisões do País para lidar com esse ambiente de pressão dos grandes jogos. “É uma coisa que temos de superar”, disse Jorginho.

Após atritos nas entrevistas com o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, Jorginho enfrenta outro treinador português - Antônio Oliveira. É mais um lusitano, já que foi eliminado por um Corinthians treinador por Vítor Pereira.

O comandante do Dragão citou que não tem nada contra os profissionais de Portugal ou de outros países. Fez questão de não mais tocar no tema após goleada para o Corinthians.

O fato de sofrer quatro goleadas na Série A, por placares de quatro gols, fez do Dragão uma das defesas mais vazadas da competição - 33 gols em 22 jogos, à frente apenas de Coritiba (34 gols), Juventude e Avaí (35 gols cada um). Para melhorar a pontuação e garantir permanência na Série A, o rubro-negro precisa corrigir esta distorção defensiva.

Time muda

A equipe atleticana terá mudanças neste domingo (21). O meia Jorginho sente o tornozelo esquerdo, faz tratamento, mas deve ficar fora. Outros titulares, desgastados fisicamente, também podem ser substituídos. O zagueiro Klaus, o volante Willian Maranhão e o meia Kelvin podem aparecer na formação titular.

O Cuiabá tem alguns atletas que atuaram pelo Atlético-GO, como o zagueiro Marllon (campeão da Série B 2016), o lateral Igor Cariús e o atacante André Luís.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Renan; Dudu (Hayner), Klaus, Lucas Gazal, Jefferson (Arthur Henrique); Willian Maranhão, Marlon Freitas, Kelvin; Luiz Fernando (Airton ou Léo Pereira), Diego Churín, Wellington Rato. Técnico: Jorginho

Cuiabá: Walter; Daniel Guedes, Marllon, Joaquim e Kelvin Osório (Igor Cariús); Camilo, Rafael Gava e Pepê; Gabriel Pirani, André (Rodriguinho) e Valdívia. Técnico: Antônio Oliveira

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO)

Data: 21/8/2022 (domingo)

Horário: 18 horas

Onde assistir: Premiere 4

Árbitro: Anderson Daronco/RS (Fifa)

Assistentes: Rafael da Silva Alves/RS (Fifa) e José Eduardo Calza/RS

Árbitro de vídeo: Thiago Duarte Peixoto/SP

Ingressos: 20 reais (inteira). Torcedor com camisa do Atlético-GO paga meia

Goleadas sofridas pelo Dragão têm gols com poucos minutos entre um e outro

17/4: RB Bragantino 4 x 0 Atlético-GO

Local: Estádio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista-SP)

Gols próximos: Ytalo (19’), Natan (26’), Sorriso (30’), no 1º tempo

Como foi: Desgastado após jogo da Sula, Dragão foi presa fácil. Ytalo fez golaço, Natan ampliou de cabeça e ficou fácil ampliar no primeiro revés atleticano na Série A



16/6: Palmeiras 4 x 2 Atlético-GO

Local: Allianz Parque (São Paulo)

Gols próximos: Zé Rafael (40’), Gustavo Gómez (42’), Gustavo Scarpa (43’) e Gustavo Gómez (47’), todos no 1º tempo

Como foi: Dragão abriu o placar, mas alviverde reagiu, se aproveitou das jogadas pelo alto e falhas defensivas atleticanas para fazer 4 gols em 7 minutos, no fim do primeiro tempo



20/7: Athletico-PR 4 x 1 Atlético-GO

Local: Arena da Baixada (Curitiba-PR)

Gols próximos: Cuello (8’) e Canobbio (13’), ambos no 1º tempo

Como foi: Dragão não conseguiu encaixar o jogo diante do xará paranaense. No início, Furacão abriu vantagem e não teve dificuldades para administrá-la



30/7: Flamengo 4 x 1 Atlético-GO

Local: Maracanã (Rio)

Gols próximos: Lázaro (21’), Marinho (22’), Vidal (32’) e Victor Hugo (49’), todos no 1º tempo

Como foi: Troca de passes do Flamengo, com time alternativo, envolveu facilmente defesa atleticana. Marinho se destacou com gol e outros lances e jogo foi decidido logo no 1º tempo



17/8: Corinthians 4 x 1 Atlético-GO

Local: Arena Itaquera (São Paulo)

Gols próximos: Gil (42’) do 1º tempo; Yuri Alberto (4’), (10’) e (26’) do 2º tempo

Como foi: Dragão segurou empate até fim do 1º tempo. Gil fez o gol antes do intervalo. Nos primeiros minutos do 2º tempo, Yuri Alberto marcou duas vezes em menos de 7 minutos