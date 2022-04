Esporte Atlético-GO x Cuiabá: Dragão inicia luta por vaga nas oitavas Em duelo de emergentes, Atlético recebe Cuiabá. Retrospecto entre os clubes é equilibrado

Atlético-GO e Cuiabá são clubes emergentes do futebol brasileiro. Porém, se enfrentaram poucas vezes em competições oficiais. Na noite de desta quinta-feira (21), às 21h30, ambos iniciam no Estádio Antonio Accioly a disputa por uma vaga às oitavas de final da Copa do Brasil, torneio em que podem chegar às etapas seguintes conquistando bons resultados e vantajosas prem...