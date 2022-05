Esporte Atlético-GO x Defensa y Justicia: Dragão defende liderança Atlético-GO enfrenta rival de última vitória, o Defensa y Justicia, e quer voltar a ganhar

Uma coincidência marca o desafio do Atlético-GO nesta quarta-feira (4), no Estádio Antonio Accioly, pela 4ª rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. A última vitória atleticana na temporada foi justamente sobre o adversário desta noite, o Defensa y Justicia (Argentina), batido pelo Dragão no dia 12 de abril, em solo argentino. A ordem é buscar a vitória em casa, a part...