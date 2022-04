Esporte Atlético-GO x Flamengo: árbitro relata invasão no Accioly Braulio Machado/SC (Fifa) citou três momentos em que torcedores invadiram o gramado durante e após o empate por 1 a 1 entre as equipes pela 1ª rodada da Série A

O árbitro Bra Braulio da Silva Machado/SC (FIFA) relatou três momentos em que torcedores invadiram o gramado do estádio Antonio Accioly durante e após o empate por 1 a 1 entre Atlético-GO e Flamengo neste sábado (9). Em casos do tipo, o documento é encaminhado pela CBF ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que pode julgar o Dragão, mas só punirá com multa ou per...