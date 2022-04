O ingresso para a estreia do Atlético-GO na Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, custa 160 reais. O Dragão divulgou, na tarde desta quarta-feira (6), o valor para o jogo, que será sábado (9), no Estádio Antonio Accioly. O torcedor que for com camisa do Dragão paga meia (80 reais).

Como fora prometido pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista, os preços foram reajustados. Nos jogos do Estadual, as entradas custavam 20 reais (inteira). Na primeira partida da Copa Sul-Americana, os preços cobrados foram 50 reais. Nos dois casos, a meia custou 10 reais e 25 reais, respectivamente sempre com a camisa do Atlético-GO.

Leia também:

+ Melhor em campo contra LDU, Jorginho elogia técnico

+ Zagueiro do Atlético-GO pede para time não mudar estilo de jogo contra o Flamengo

A comercialização das entradas começa na manhã desta quinta-feira (7), a partir das 8 horas na Dragão Store (Estádio Antonio Accioly) e 8h30 no CT do Dragão (Setor Urias Magalhães). As vendas prosseguem até 17h30 na sede do clube (CT do Dragão) e 18 horas no Accioly.

Na sexta (8), os horários serão os mesmos. Outra opção de compra é no site meubilhete.com.

Cada torcedor só poderá adquirir dois ingressos por CPF. A expectativa da direção atleticana é de casa cheia na abertura do Brasileirão.

As duas equipes rubro-negras jogaram em dezembro do ano passado no Antonio Accioly, na última rodada do Brasileirão, com vitória do Atlético-GO por 2 a 0 - gols de Lucão e Jonas Toró.