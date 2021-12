Esporte Atlético-GO x Flamengo: ingressos à venda a partir de 20 reais Comercialização começa nesta terça-feira (7) no estádio Antônio Accioly, no CT do Dragão e online

O Atlético-GO inicia nesta terça-feira (7) a venda de ingressos para o jogo de quinta-feira (9), contra o Flamengo, pela 38ª e última rodada da Série A. Os bilhetes possuem valor de 40 reais (inteira) e 20 reais (meia-entrada). O torcedor que for para o Accioly com camisa do Atlético, paga meia-entrada. Não há promoção para a torcida do Flamengo - os flamenguista...