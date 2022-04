Esporte Atlético-GO x Flamengo: mais de 7 mil ingressos vendidos Carga total é de 11.700, meia-entrada para flamenguistas e gratuidades estão esgotadas

O Atlético-GO anunciou que vendeu 7.011 ingressos para a estreia no Brasileirão, contra o Flamengo. A parcial foi divulgada pelo clube goiano às 18 horas. A carga total de bilhetes é de 11.700 para o jogo de sábado (9), no Accioly. Segundo o Dragão, os ingressos de meia-entrada para a torcida do Flamengo e as gratuidades estão esgotados. Inteiras para o time c...