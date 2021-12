Esporte Atlético-GO x Flamengo: para onde o passaporte vai levar o Dragão? Time goiano pode terminar a temporada com vaga inédita à Libertadores. Para isso, terá de vencer o clube carioca e contar com um tropeço de Fluminense ou América-MG

O Atlético-GO tem pouco mais de 90 minutos a serem jogados na temporada 2021. O clube quer fechar com chave de ouro um período de êxito, com vitória sobre o time misto do Flamengo na noite desta quinta-feira (9), às 21h30, no Estádio Antônio Accioly. O rubro-negro já sabe que voltará a utilizar o passaporte em 2022, resta saber se para jogar a Sul-Americana ou a Libertador...