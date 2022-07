Na disputa de três competições, o Atlético-GO liga a chave do Brasileirão para disputar um confronto dentro da zona de rebaixamento da elite nacional. Neste domingo (17), o Dragão encara o Fortaleza, no Estádio Antônio Accioly, a partir das 18 horas, pela 17ª rodada da Série A.

Confira as prováveis escalações, escala de arbitragem e onde assistir no final deste texto

O técnico Jorginho não pretende poupar jogadores mesmo com a sequência de jogos decisivos. Isso ocorre por causa da situação do Atlético-GO na Série A. O time faz campanha aquém do planejado, com resultados que ligam o alerta no clube. Por isso, o treinador deve fazer poucas mudanças e a principal novidade deve ser o retorno do lateral direito Dudu.

Com a ausência de Hayner, suspenso, Dudu deve voltar ao time titular contra o Fortaleza. O lateral não atua desde o dia 5 de abril, na vitória (3 a 2) contra o Defensa y Justicia, quando sofreu uma lesão no ligamento do pé esquerdo. Foram 19 jogos do Dragão sem a presença do jogador em campo.

“Foi uma lesão bem difícil, no meu melhor momento no Atlético-GO. Eu estava fazendo bons jogos, assistências e boas atuações. Foi um momento difícil, mas tive a força da minha família, dos jogadores, do pessoal do clube e isso foi importante para a minha recuperação. Estou de volta para fazer o que mais amo”, avisou o lateral de 25 anos.

Dudu está em sua terceira temporada pelo Atlético-GO. O lateral já disputou 117 partidas pelo Dragão e retorna como opção no período em que o time atleticano disputará três jogos nesta semana, no encerramento do 1º turno do Brasileirão.

Depois do Fortaleza, visita o Athletico-PR e fecha o período de partidas na semana cheia contra o América-MG. “Temos que fazer nosso dever de casa bem feito. Vencer essas partidas (Fortaleza e América-MG) e pontuar fora contra o Ahtletico-PR para terminar o turno com mais de 23 pontos, iniciar bem o 2º turno e aumentar o ânimo para terminar bem o Brasileiro”, comentou o lateral Dudu.

Contra o Fortaleza, o Atlético-GO tenta voltar a vencer após derrotas para o São Paulo e Santos - essa última jogou o Dragão para a zona de rebaixamento. Se bater o Leão, pode terminar a 17ª rodada fora do Z4.

“Estamos vivos nas três competições, mas queremos sair dessa zona do Brasileiro e esperamos que seja no domingo para não voltar mais. Nosso grupo merece brigar lá em cima, é um momento do ano em que o elenco faz a diferença. Estamos nos reforçando bem para dar sequência ao campeonato”, disse Dudu, que elogiou o Fortaleza e espera um jogo complicado no Accioly.

Além do possível retorno de Dudu, o técnico Jorginho deve promover mudanças na zaga, meio e ataque. Com a ausência de Ramon Menezes (lesionado), Edson deve iniciar o duelo entre os defensores, ao lado de Wanderson - no último jogo, pela Copa do Brasil, Edson jogou como volante, sua posição de origem.

Gabriel Baralhas retorna após cumprir suspensão e Diego Churín, que não pode atuar na Copa do Brasil, retorna ao time titular. Com isso, Airton e Luiz Fernando disputam posição no ataque do time rubro-negro.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 17ª rodada

Jogo: Atlético-GO x Fortaleza

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia/GO)

Data: 17/7/2022

Horário: 18 horas

Transmissão: Premiere

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima/RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi/RS e Leirson Peng Martins/RS

VAR: Adriano Milczvski/PR

Ingressos: 20 reais (inteira) e 10 reais (meia-entrada). Promoção: torcedor paga meia-entrada com a camisa do Atlético-GO.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Airton (Luiz Fernando), Diego Churín e Wellington Rato. Técnico: Jorginho

FORTALEZA: Fernando Miguel; Ceballos, Benevenuto, Titi; Vitor Ricardo, Ronald, Hércules, Lucas Lima e Capixaba; Romarinho e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.